، رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن غانم القحطاني مدير قنوات ksa sports ، نقل كل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال في تغريدة: "بإذن الله .. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORT".

وأضاف: ستكون مواعيد مباريات الأخضر على النحو التالي:

‏اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر، السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر، فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر، أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر، السعودية واليمن ٢٦ مارس، سنغافورة والسعودية ٣١ مارس، السعودية وفلسطين ٤ يونيو، السعودية وأوزبكستان ٩ يونيو.

وزاد: كذلك سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) يوم الخميس القادم في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب.

ووجّه غانم شكره لرئيس هيئة الرياضة وقال:"الشكر بعد الله للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو من حرص على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية".