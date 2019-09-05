، رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن غانم القحطاني مدير قنوات ksa sports ، نقل كل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال في تغريدة: "بإذن الله .. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORT".
وأضاف: ستكون مواعيد مباريات الأخضر على النحو التالي:
اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر، السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر، فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر، أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر، السعودية واليمن ٢٦ مارس، سنغافورة والسعودية ٣١ مارس، السعودية وفلسطين ٤ يونيو، السعودية وأوزبكستان ٩ يونيو.
وزاد: كذلك سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) يوم الخميس القادم في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب.
ووجّه غانم شكره لرئيس هيئة الرياضة وقال:"الشكر بعد الله للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو من حرص على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية".
رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORTصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-05
أعلن غانم القحطاني مدير قنوات ksa sports ، نقل كل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال في تغريدة: "بإذن الله .. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORT".
وأضاف: ستكون مواعيد مباريات الأخضر على النحو التالي:
اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر، السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر، فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر، أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر، السعودية واليمن ٢٦ مارس، سنغافورة والسعودية ٣١ مارس، السعودية وفلسطين ٤ يونيو، السعودية وأوزبكستان ٩ يونيو.
وزاد: كذلك سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) يوم الخميس القادم في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب.
ووجّه غانم شكره لرئيس هيئة الرياضة وقال:"الشكر بعد الله للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو من حرص على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية".
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:08 AM
أعلن غانم القحطاني مدير قنوات ksa sports ، نقل كل مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال في تغريدة: "بإذن الله .. مباريات المنتخب السعودي الأول منقولة عبر KSA SPORT".
وأضاف: ستكون مواعيد مباريات الأخضر على النحو التالي:
اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر، السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر، فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر، أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر، السعودية واليمن ٢٦ مارس، سنغافورة والسعودية ٣١ مارس، السعودية وفلسطين ٤ يونيو، السعودية وأوزبكستان ٩ يونيو.
وزاد: كذلك سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) يوم الخميس القادم في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب.
ووجّه غانم شكره لرئيس هيئة الرياضة وقال:"الشكر بعد الله للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو من حرص على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية".
، رسميًا .. نقل مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية عبر قنوات KSA SPORT ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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