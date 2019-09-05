رياضي / ماتيو بيرتيني يتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس



واشنطن 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

تأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عقب الفوز على الفرنسي جايل مونفيس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و7-6.

ويواجه اللاعب الإيطالي في الدور المقبل الفائز من مواجهة الإسباني رافاييل نادال والأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان.

وكان البلغاري جريجور ديميتروف حقق مفاجأة اليوم بإقصاء المخضرم السويسري روجر فيدرر من الدور الربع نهائي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 3-6 و6-4 و3-6 و6-4 و6-2، ليواجه في المربع الذهبي الروسي دانييل ميدفيديف.

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03:00ت م

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