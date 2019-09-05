شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: سقوط باليستي حوثي في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» سقوط صاروخ باليستي داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/‏ مديرية الصفراء)، أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة/‏ مديرية سحار)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.