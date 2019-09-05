شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يناقش مشاريع مركز أبحاث الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الأمير سلطان بن سلمان، البرامج والمشاريع التي يشرف عليها المركز، خلال ترؤسه أمس (الأربعاء)، الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المركز في دورته الرابعة.

ودشّن الأمير سلطان بن سلمان المنصة الإلكترونية للتدريب التي تعد أحد المشروعات التي أعدها المركز لنشر محتوى التدريب الإلكتروني لتمكين المستفيدين في مجالات أبحاث الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمختصين في جميع مناطق المملكة والعالم، كما دشّن الموقع الإلكتروني المحدّث للمركز، ووُقّعت مذكرة تفاهم مشترك بين المركز ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية «وريف الخيرية» في مجال برنامج الوصول الشامل.

وعبّر الأمير سلطان عن سعادته بالتقرير السنوي للمركز لعام 2018 الذي رصد أهم المنجزات التي نفّذها المركز خلال هذا العام سعياً لتحقيق أهدافه ورسالته العلمية والاجتماعية التي لها دور بارز في التصدي لقضية الإعاقة وقاية وعلاجاً بأسلوب علمي وتقني مميّز.

وفي الجانب الاستثماري ناقش المجلس التقرير ربع السنوي للمشروع الاستثماري الخيري للمركز، فيما قدّم فريق البحث خلال الاجتماع للأمير سلطان بن سلمان التقرير النهائي للمرحلة الأولى لمشروع الصحة النفسية وضغوط الحياة.