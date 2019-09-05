شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإدارة يستقبل 1865 دارساً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق معهد الإدارة العامة، البرامج الإعدادية للفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1441هـ، إذ انتظم 1865 دارساً ودارسة مستجدين في 26 برنامجاً إعدادياً، في المركز الرئيس للمعهد بالرياض وفروعه بمنطقتي مكة المكرمة والشرقية والفرع النسوي بالرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية وتأهيلهم بالجدارات التخصصية من خلال 13 برنامجاً إعدادياً، تتراوح مددها من سنة إلى ثلاث سنوات، مخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي، وتنفذ هذه البرامج النوعية تلبية لاحتياج الأجهزة الحكومية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، رؤية 2030، التي تتطلب كفاءات متخصصة تسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، مبيناً أنه انتظم في هذه البرامج 840 موظفاً حكومياً.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة لهذا الفصل هي دبلومات عليا في التخصصات التالية: العلوم القانونية في أربعة مسارات (قانون إداري، جنائي، أعمال، ودولي عام)، الإدارة المحلية، صنع وتحليل السياسات، تطوير الموارد البشرية، الأمن السيبراني، المراجعة الداخلية، مكافحة الفساد، الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، الأنظمة الجزائية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة مكاتب القيادات، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى دبلوم في خدمة العملاء موجه لموظفي الأجهزة الحكومية الذين يعملون في الصفوف الأمامية.