شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية» تعيِّن أول دفعة من برنامج «تمهير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) طبقت الشركة طبقت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، برنامج «تمهير» الذي يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات السعودية حديثي التخرج، إذ يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في المملكة ومن ثم التوظيف حسب الاحتياج. وعينت شركة الخدمات الأرضية أول دفعة من برنامج «تمهير» في الإدارة المالية بالشركة، فيما وضعت خططاً مستقبلية واعدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للاستفادة من البرنامج في إدارات مختلفة بالشركة.



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