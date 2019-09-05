أضم: وفاة مواطن بسقوط بلدوزر من جبل

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جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) لقي مواطن حتفه مساء أمس (الأربعاء)، بعد انجراف بلدوزر كان يقوده على مشارف جبل عفف جنوب شرق محافظة أضم. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني أضم باشرت الحادثة، وتمكن أعضاؤها من النزول إلى نقطة توقف المعدَّة رغم وعورة التضاريس بحثاً عن قائدها، مستخدمين في عمليات النزول حبال الإنقاذ والسلالم اليدوية. وأضاف «الفرق عثرت على قائد المعدة على بعد أمتار منها بعد أن غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف نتيجة تدحرج البلدوزر إلى قاع المرتفع الصخري لمسافة تصل إلى 100 متر تقريباً، وتم انتشاله بعد أن فارق الحياة، ونقل جثمانه إلى المستشفى وتسليم الحادثة لجهة الاختصاص».

لقي مواطن حتفه مساء أمس (الأربعاء)، بعد انجراف بلدوزر كان يقوده على مشارف جبل عفف جنوب شرق محافظة أضم. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني أضم باشرت الحادثة، وتمكن أعضاؤها من النزول إلى نقطة توقف المعدَّة رغم وعورة التضاريس بحثاً عن قائدها، مستخدمين في عمليات النزول حبال الإنقاذ والسلالم اليدوية. وأضاف «الفرق عثرت على قائد المعدة على بعد أمتار منها بعد أن غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف نتيجة تدحرج البلدوزر إلى قاع المرتفع الصخري لمسافة تصل إلى 100 متر تقريباً، وتم انتشاله بعد أن فارق الحياة، ونقل جثمانه إلى المستشفى وتسليم الحادثة لجهة الاختصاص».

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