شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: «الخدمات البلدية» تناقش الاعتمادات المالية لمشاريع السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أوصى المشاركون في ورشة عمل «الخدمات البلدية والبيئية لموسم حج 1440هـ بين الواقع والمأمول»، التي رعاها أمين العاصمة المقدسة بمشاركة 26 جهة حكومية، بأهمية توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشاريع السيول في مناطق تجمعات المياه، واستخدام الصخور الكبيرة للتخفيف من حدة المياه المنقولة بعد المصدات.

وفي ما يتعلق بمشكلة فقدان أغطية الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، أوصى المشاركون في الورشة بأن يتم استخدام الكاميرات الأمنية لتسهيل مراقبة شبكات البنية التحتية في طرق وشوارع المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للتجار الذين يقومون بشراء الأغطية بطريقة غير شرعية وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، ودراسة استخدام أغطية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين بدلاً من الأغطية المعدنية.

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وعن تداخل حركة المشاة مع المركبات داخل الأنفاق تمت التوصية بتطبيق تجربة المسار السريع في الأنفاق الأخرى بمكة المكرمة، على غرار نفق الفيصلية الرابط بين الروضة وشعب عامر.

أما في ما يخص الطرق والإنارة فقد أوصى المشاركون بضرورة تنفيذ المشاريع للجهات بمنطقة المشاعر المقدسة على مدار العام وليس قبل موسم الحج بفترة قصيرة، إضافةً إلى سرعة إصدار التصاريح والتنسيق المبكر من بداية العام للمشاريع المراد تنفيذها.

وكان المشاركون في الورشة ناقشوا مواضيع شملت: البُنية التحتية للمشاعر المقدسة، شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، الجسور والأنفاق، شبكة الطرق والإنارة، الخدمات البلدية للمشاعر المقدسة، ونظافة المشاعر المقدسة.