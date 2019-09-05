سفارة المملكة بواشنطن تحذر المواطنين من «دوريان»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) حذرت سفارة المملكة في واشنطن أمس (الأربعاء)، المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأمريكية، من التواجد في مسار إعصار دوريان. وأكدت السفارة في بيان لها أمس (الأربعاء)، أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، إن وجد. وأشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.

حذرت سفارة المملكة في واشنطن أمس (الأربعاء)، المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأمريكية، من التواجد في مسار إعصار دوريان. وأكدت السفارة في بيان لها أمس (الأربعاء)، أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، إن وجد. وأشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية.

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