شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: إغلاق معامل بلاستيك «الشفا» بعد عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

كشف رئيس بلدية الشفاء المهندس نايف العيسى، عن إغلاق معامل البلاستيك في حي الشفا، بعد عام حسب المدة المحددة لهم. مشيراً إلى إشعار المعامل بعدم تجديد الرخصة، بحسب التعميم الوارد من أمين منطقة الرياض.

واستعرض رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد العريدي، احتياجات ومطالب سكان أحياء الشفا، وبدر، والفواز، والعوالي، والحزم، والمعيزيلة، والرمال، والتي تمحورت حول توفير عدد من الخدمات البلدية مثل سفلتة ورصف وإنارة الطرق، والنظافة، إضافة إلى الخدمات المقدمة من الجهات الأخرى كتنفيذ شبكات للصرف الصحي، ومعالجة انقطاعات المياه، وضعف الاتصالات والإنترنت.

وأكد العريدي، بأن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على إيصال احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات البلدية، والخدمية المختلفة مستعرضاً جهود المجلس ومتابعاته في هذا الخصوص.

وأوضح المهندس ريان الخربوش من إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة، بأنه تم اعتماد عقود لتنفيذ الإنارة في أحياء الفواز، والحزم، والعوالي، كما أشارمدير المشاريع بإدارة الحدائق المهندس نايف الحربي، إلى بدء العمل على ترسية مشروع لإنشاء حديقة في حي أحد، بالإضافة إلى تسليم ثلاثة مواقع أخرى للمقاول في نطاق بلدية الشفا لإنشاء حدائق.