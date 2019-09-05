خادم الحرمين يستقبل سفير مصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس (الأربعاء)، سفير مصر ناصر حمدي، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس (الأربعاء)، سفير مصر ناصر حمدي، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى السعودية حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.



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