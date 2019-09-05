تعاون بين «نزاهة» و«المحاسبة» لإشاعة الشفافية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض أمس (الأربعاء)، وفي بداية اللقاء هنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

قام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن بن إبراهيم الكهموس، بزيارة لرئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بمقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض أمس (الأربعاء)، وفي بداية اللقاء هنأ رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهتين، والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

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