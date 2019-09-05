السفير نقلي: عناية عظيمة بكتاب الله

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتُنفق جُل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس، بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم، وسُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في تصريح له بمناسبة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال الفترة من 8-12 محرم الجاري: «إن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

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