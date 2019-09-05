6 آلاف متطوع ومتطوعة اعتنوا بضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، يرافقه عدد من أعضاء فريق "كن عونا" التطوعي.

واستمع إلى نبذة عن الأعمال التي نفذها الفريق خلال موسم حج العام الماضي، إذ قدم قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة خدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وكذلك المنافذ والمواقيت والطرق.

يذكر أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، تحقيقا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، فضلا عن تمكين الشباب من جميع أنحاء المملكة من التقدم للتطوع وخدمة الحجاج في مختلف المجالات.

خدمات قدمت في موسم حج العام الماضي:

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- الاستقبال والتوديع

- التطوع البيئي

- الإرشاد والتوجيه

- التطوع الصحي

- الترجمة

- التطوع الإعلامي.