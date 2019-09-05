وزير الداخلية يدشن حزمة خدمات جديدة للجوازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن وزير الداخلية الأميرعبدالعزيز بن سعود بمكتبه في جدة أمس الأول، حزمة من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات. واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.
حضر التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله الغامدي.
تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة »مقيم« الالكترونية
إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة »أبشر أفراد«
»إشارة« الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية
مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات
الخدمات الجديدة شملت:
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