الملك سلمان يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى السعودية.

من جهة أخرى أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/‏ب) إلى درجة (رئيس محكمة/‏أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/‏ب) إلى درجة (وكيل محكمة/‏أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/‏ب) إلى درجة (قاضي/‏أ)، مبينًا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/‏ب).