منح مبتعثين جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حصد عيدروس الأمير، وعبدالله القيسي المبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، التي تمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية.
وأكد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي.
واستطاع المبتعثان نشر أبحاث مهمة بمجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة.
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