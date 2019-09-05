اعتماد 160 عيادة للطلاب والطالبات في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت إدارة الشؤون الصحية المدرسية للعام الدراسي الحالي وبالتنسيق مع وزارة الصحة التأثيث الطبي لنحو 160 عيادة صحية مدرسية في بعض المجمعات والمدارس الحكومية في الرياض.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض الدكتور حمد الهاجري، أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى من هذا البرنامج، حيث تتطلع إدارة الشؤون الصحية المدرسية إلى مضاعفة عدد العيادات في مدارس تعليم الرياض.

ولفت الهاجري إلى أن جهود إدارة الشؤون الصحية المدرسية تتضمن إعداد وتنفيذ البرامج الصحية والدورات والندوات والمحاضرات والمعارض الصحية لتشمل جميع منسوبي ومنسوبات المدرسة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي الشامل للطلاب والطالبات لعموم المراحل الدراسية خلال العام الدراسي الحالي في مرحلته الثالثة.