إحباط تهريب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت المتابعة الأمنية لنشاطات الشـبكات الإجراميـة التـي تمتهـن إنتـاج وتهريب المـواد المخدرة إلى المملكة عن إحباط محاولات تهريب مـا مجموعـه 898.758.32 قرص «إمفيتاميـن» خلال أشـهر رمضان وشـوال وذي القعدة من عام 1440.

وأوضـح المتحـدث الرسـمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعـد توفـر معلومـات عـن مخطط لتهريـب كميات كبيـرة مـن المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنيـة، لاسـتباق محـاولات هـذه العصابات لتهريـب المواد المخدرة، بالتنسـيق والتعـاون مـع الجهـات النظيرة بالدول التـي أكدت مصادر المعلومـات اسـتخدام أراضيها في عمليـات التهريب.

وأكـدت وزارة الداخليـة حرصها علـى التصـدي لمحـاولات تهريـب المواد المخـدرة إلى المملكة بجميع الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجراميـة، التـي تمتهـن إنتـاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدوليـة، بالتنسـيق والتعـاون مـع الجهات النظيرة في الدول الشـقيقة والصديقة كافة، واسـتباق محاولات هذه الشـبكات الإجرامية باستهداف شـباب الوطن بسـمومها وإحباطها وتعقب المتورطيـن فيها.