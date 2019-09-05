نقاط بيع مواش موسمية للجلابة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

رفع المجلس البلدي بمكة المكرمة لأمانة العاصمة المقدسة ضرورة إيجاد نقاط بيع مواش موسمية للجلابة في مواقع عدة، بهدف القضاء على التكدس الذي تسببه في أسواق الأغنام والمسالخ، إضافة إلى التشوه البصري الذي يخلفه الجلابة في الطرقات ومواقع غير مؤهلة للبيع.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي فهد الروقي لـ «مكة» أن الجلابة الذين يجلبون مواشيهم من مراكز ومحافظات مكة لبيعها في المواسم (رمضان والحج)، وهم بالمئات يتسببون في تعطيل حركة السير في مواقع البيع غير المسموح بها، إضافة إلى زيادة الضغط على مداخل مكة في المواسم، الأمر الذي دفع معه الأمانة لمصادرة هذه المواشي من قبل البلديات الفرعية التابعة لها.

ولفت الروقي أن بعض الجلابة تواصل مع المجلس من أجل تنظيم وضعهم وإيجاد حلول مناسبة تضمن عدم مصادرة مواشيهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في تأمين قوت أسرهم وأطفالهم، حيث ناقش المجلس في اجتماعه الـ47 الذي عقد أخيرا الموضوع، ورفع المجلس توصيته للأمانة من أجل إيجاد نقاط بيع موسمية للجلابة على مداخل مكة أو في مواقع ترى أنها مناسبة لهؤلاء الجلابة، مما يضمن ضبط عملية بيع هؤلاء الجلابة وتنظيمها بشكل سليم.