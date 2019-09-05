انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، وذلك بمقر سكن المشاركين في فندق ساعة مكة فيرمونت.

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وأوضح الأمين العام للمسابقة سليمان الخميس أن المسابقة في دورتها الحالية تشارك فيها دول من مختلف قارات العالم، وأن هذا العدد من الدول المشاركة يعـد تميزا لهذه المسابقة المباركة، وذلك بفضل ما تحظى به من مكانة عالية بين مثيلاتها من المسابقات في أنحاء العالم لما تحظى به من الدعم والرعاية والتشجيع من القيادة الرشيدة التي دأبت على العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن من شروط التأهل للمسابقة والدخول للتصفيات النهائية في المسجد الحرام أن يجتاز المرشحون للمسابقة التصفيات الأولية أمام لجنة التحكيم بنسبة لا تقل عن 80%، مبينا أن المسابقة تضم أربعة فروع، حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا، وحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وهذا الفرع الأخير خاص بمرشحي دول الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.

يذكر أن المسابقة تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة القرآنية منذ 41 سنة، حيث بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية 6300 متنافس.