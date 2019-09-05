وظائف إدارية وفنية وهندسية بجامعة تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ تبوك أعلنت جامعة تبوك أمس عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة «رجالا ونساء» عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف، مبينة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتبارا من اليوم، وحتى الخميس 13 محرم الحالي، من خلال رابط نظام التوظيف الالكتروني.



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