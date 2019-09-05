جامعة الأمير محمد بن فهد تدرس رجال الأمن الإنجليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت جامعة الأمير محمد بن فهد فرصة تعلم مبادئ ومهارات اللغة الإنجليزية لـ85 فردا من أفراد القوات الأمنية المختلفة بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة.

واستقبلت الجامعة عددا من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة، حيث تعرفوا على مرافق الجامعة المختلفة وطرق التدريس قبل أن يجري فريق اللغة الإنجليزية بالجامعة اختبارات تحديد المستوى لجميع المشاركين، تمهيدا لانطلاق الدورة التي تستمر شهرين في مركز الإنجليزية التابع للجامعة بمقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل الدكتور عادل الصالح «إن الجامعة طرحت هذه الدورات في إطار خدماتها المجتمعية التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع»، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم دورات نوعية مختلفة لأفراد الجهات الحكومية وأبناء المجتمع، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية التي تسهم بها الجامعة.