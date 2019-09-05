، 4  آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوع ،

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يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.
وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.
وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"الخليج 365" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.
وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.
وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.
وبعثت "الخليج 365" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.
4 آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوعقاسم الخبراني الخليج 365 2019-09-05
يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.
وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.
وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"الخليج 365" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.
وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.
وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.
وبعثت "الخليج 365" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:02 AM
بعد 4 أشهر من الانتظار واجتيازهم البرنامج التدريبي الموضوع كشرط للتعيين
يترقب نهاية هذا الأسبوع نحو 4 آلاف خريج وخريجة من حملة الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي والذي وضع كشرط للتعيين إعلان خطة التوظيف.
وكشف عدد من الخريجين أن إعلان خطة التوظيف طال انتظاره بعد مرور أربعة أشهر من التجاهل، مؤكدين أنهم التقوا يوم الثلاثاء أول أمس بمدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ووعدهم بأنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن خطة زمنية موضح بها مواعيد المفاضلة والمباشرة للعمل.
وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"الخليج 365" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤- ٩- ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت وقالوا "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لـمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل.
وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.
وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.
وبعثت "الخليج 365" باستفسار يوم 27 من أغسطس الماضي إلى وزارة الصحة حول الموضوع حيث وعدت بالتوضيح غير أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير رغم رسائل التذكير.
، 4 آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية يترقبون خطة التوظيف نهاية الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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