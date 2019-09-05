، ندوة "وزارة الإسكان وحلم السكن" تجيب عن تساؤلات المواطنين.. السبت ،

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يقيم "صحافيو الوطن" أولى ندواته للعام 1441هـ، ندوة بعنوان "وزارة الإسكان.. وحلم السكن" يوم السبت المقبل، في قاعة عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بمقر إذاعة وتلفزيون الخليج – الحي الدبلوماسي.
تستضيف الندوة المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ويديرها مدير المركز الإعلامي لـ"صحافيو الوطن" الإعلامي جيلاني بن شايق الشمراني.
ومن أهم المحاور التي ستطرحها في الندوة (برامج السكن، وبرامج الدعم) بالإضافة إلى كثيرٍ من التساؤلات التي لدى المواطن حول الإسكان وبرامجه والتنظيمات والإجراءات المؤثرة في سوق العقار والإنشاءات، وذلك بحضور نخبة من المهتمين والعقاريين.
كما ستبث الندوة على الهواء مباشرة عبر قناة 22 الشريك والناقل الفضائي لـ"صحافيو الوطن".
وتتزامن الندوة مع إثارة كثير من التساؤلات وعدم وضوح الرؤية لدى بعض المواطنين عن كيفية الاستفادة من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان في ظل رؤية 2030 والتي من أهم برامجها تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
ندوة "وزارة الإسكان وحلم السكن" تجيب عن تساؤلات المواطنين.. السبتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-05
يقيم "صحافيو الوطن" أولى ندواته للعام 1441هـ، ندوة بعنوان "وزارة الإسكان.. وحلم السكن" يوم السبت المقبل، في قاعة عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بمقر إذاعة وتلفزيون الخليج – الحي الدبلوماسي.
تستضيف الندوة المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ويديرها مدير المركز الإعلامي لـ"صحافيو الوطن" الإعلامي جيلاني بن شايق الشمراني.
ومن أهم المحاور التي ستطرحها في الندوة (برامج السكن، وبرامج الدعم) بالإضافة إلى كثيرٍ من التساؤلات التي لدى المواطن حول الإسكان وبرامجه والتنظيمات والإجراءات المؤثرة في سوق العقار والإنشاءات، وذلك بحضور نخبة من المهتمين والعقاريين.
كما ستبث الندوة على الهواء مباشرة عبر قناة 22 الشريك والناقل الفضائي لـ"صحافيو الوطن".
وتتزامن الندوة مع إثارة كثير من التساؤلات وعدم وضوح الرؤية لدى بعض المواطنين عن كيفية الاستفادة من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان في ظل رؤية 2030 والتي من أهم برامجها تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
12:07 AM
يقيمها "صحافيو الوطن" لمعرفة برامج الوزارة ومتى يتحقق للمواطن حلمه
يقيم "صحافيو الوطن" أولى ندواته للعام 1441هـ، ندوة بعنوان "وزارة الإسكان.. وحلم السكن" يوم السبت المقبل، في قاعة عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بمقر إذاعة وتلفزيون الخليج – الحي الدبلوماسي.
تستضيف الندوة المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ويديرها مدير المركز الإعلامي لـ"صحافيو الوطن" الإعلامي جيلاني بن شايق الشمراني.
ومن أهم المحاور التي ستطرحها في الندوة (برامج السكن، وبرامج الدعم) بالإضافة إلى كثيرٍ من التساؤلات التي لدى المواطن حول الإسكان وبرامجه والتنظيمات والإجراءات المؤثرة في سوق العقار والإنشاءات، وذلك بحضور نخبة من المهتمين والعقاريين.
كما ستبث الندوة على الهواء مباشرة عبر قناة 22 الشريك والناقل الفضائي لـ"صحافيو الوطن".
وتتزامن الندوة مع إثارة كثير من التساؤلات وعدم وضوح الرؤية لدى بعض المواطنين عن كيفية الاستفادة من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان في ظل رؤية 2030 والتي من أهم برامجها تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
، ندوة "وزارة الإسكان وحلم السكن" تجيب عن تساؤلات المواطنين.. السبت ،
المصدر : الخليج 365
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