، في أقل من 24 ساعة.. "جونسون" يتلقى 3 صفعات من مجلس العموم البريطاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفضوا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وأرجؤوا "بريكست" لبعد سبتمبر الجاري

رفض مجلس العموم البريطاني مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر القادم، وذلك في ثاني صفعة يتلقاها رئيس الحكومة بعد ساعات على تأييد النواب إرجاء قانون خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لما بعد نهاية الشهر الجاري، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، لم يؤيد المذكرة الحكومية سوى 298 نائبًا، في حين أن إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثَي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمالية عن التصويت.

وهذه ثالث صفعة مدوية يتلقاها رئيس الوزراء بوريس جونسون تحت قبة البرلمان البريطاني في غضون 24 ساعة.

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد وصف دعوة جونسون للانتخابات بأنها خطوة "تشكيكية"، فيما قال إيان بلاكفورد النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي إنه وزملاءه "لا يثقون برئيس الوزراء".

وقال "كوربين" إنه سيدعم الانتخابات بمجرد أن يمرر مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء من إخراج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويصبح قانونًا، وهو ما يمكن أن يتم بحلول نهاية الأسبوع الجاري.