أول تصريح للرميان بعد تعيينه رئيساً لمجلس إدارة “أرامكو”

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، إنه سيعمل مع مجلس إدارة الشركة على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية.

وأضاف أنه سيحرص كذلك على العمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيداً للطرح العام للشركة. كما رفع الرميان شكره لخادم الحرمين وولي العهد على تعيينه، داعياً الله أن يكون على قدر الثقة الملكية لتحقيق ما تصبو إليه القيادة من خير ورخاء للوطن والمواطنين.