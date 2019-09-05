قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، إنه سيعمل مع مجلس إدارة الشركة على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية.
وأضاف أنه سيحرص كذلك على العمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيداً للطرح العام للشركة. كما رفع الرميان شكره لخادم الحرمين وولي العهد على تعيينه، داعياً الله أن يكون على قدر الثقة الملكية لتحقيق ما تصبو إليه القيادة من خير ورخاء للوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح للرميان بعد تعيينه رئيساً لمجلس إدارة “أرامكو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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