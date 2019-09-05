التعليم تشترط 20 طفلا لافتتاح روضة

فيما كشفت شركة تطوير للمباني التعليمية أن من أهدافها الرئيسة التي ستتحقق بانتهاء مشاريعها العمل على توفير 225 ألف مقعد لطلاب رياض الأطفال بجميع أنحاء المملكة، والذي سيسهم في رفع نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من 17 % إلى 30 % خلال السنتين القادمتين، أكد الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال أن من شروط افتتاح الحضانات في مباني المرافق التعليمية في القطاع الحكومي ألا يقل عن 20 طفلا.

3‭ ‬أنواع‭ ‬للحضانات

وفقا‭ ‬للدليل‭ ‬التنظيمي،‭ ‬فهناك‭ ‬3‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الحضانات،‭ ‬وهي‭ ‬حضانات‭ ‬ملحقة‭ ‬بمباني‭ ‬المرافق‭ ‬التعليمية‭ ‬الحكومية،‭ ‬يلتحق‭ ‬بها‭ ‬أطفال‭ ‬منسوبات‭ ‬هذه‭ ‬المرافق،‭ ‬وحضانات‭ ‬ملحقة‭ ‬بمباني‭ ‬المرافق‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الأهلي‭ ‬والأجنبي،‭ ‬يلتحق‭ ‬بها‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وحضانات‭ ‬مستقلة‭ ‬بمبانيها‭ ‬تابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الأهلي‭ ‬والأجنبي‭ ‬يلتحق‭ ‬بها‭ ‬الأطفال‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

650 ‬مبنى

ألزم‭ ‬الدليل‭ ‬توظيف‭ ‬حاضنة‭ ‬لكل‭ ‬5‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬شهرا،‭ ‬وحاضنة‭ ‬لكل‭ ‬6‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬سنتين،‭ ‬وحاضنة‭ ‬لكل‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬وافتتاح‭ ‬650‭ ‬مبنى‭ ‬رياض‭ ‬أطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬مسارات‭ ‬تشجيعية‭ ‬وتسهيلات‭ ‬لمستثمري‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لافتتاح‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1000‭ ‬رياض‭ ‬أطفال،‭ ‬مما‭ ‬سيحقق‭ ‬فرصا‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬خلق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭.‬

شروط‭ ‬التجهيزات

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أكد‭ ‬دليل‭ ‬المستثمر‭ ‬لإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬تجهيزات‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفصل‭ ‬بسعة‭ ‬25‭ ‬طالبا‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬المدرسة‭ ‬بتوفير‭ ‬مبنى‭ ‬تعليمي‭ ‬مستوف‭ ‬لشروط‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬يلتزم‭ ‬بتعيين‭ ‬مشرف‭ ‬متخصص‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الكوادر‭ ‬المتخصصة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬وأخصائي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة،‭ ‬وأن‭ ‬يلتزم‭ ‬بتوفير‭ ‬المستلزمات‭ ‬المكانية‭ ‬والتجهيزات‭ ‬والوسائل‭ ‬التعليمية‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬النشاط،‭ ‬وأن‭ ‬يلتزم‭ ‬بتوفير‭ ‬أجهزة‭ ‬اختبار‭ ‬قياس‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬السعودية‭.‬

مخالفات‭ ‬المباني

أشار‭ ‬الدليل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مخالفات‭ ‬المباني‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المدرسية‭ ‬سيتبعها‭ ‬إجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬متدرجة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬التنبيه‭ ‬والتحقيق‭ ‬والغرامة‭ ‬المالية‭ ‬وحجب‭ ‬الإعانة‭ ‬والرفع‭ ‬للوزارة،‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬التراخيص‭. ‬

التعليم‭ ‬المبكر

كان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أكد أن تدني نسب الالتحاق بمدارس رياض الأطفال إلى 17% لا تتناسب مع مكانة التعليم في المملكة مقارنة بدول مجاورة كالبحرين التي بلغت فيها 56% ، وماليزيا 89% ، والإمارات 93% ، حيث تظهر الأرقام أن أكثر من 75% من الأطفال لا يحصلون على فرصة التعليم المبكر في رياض الأطفال، وأن الفجوة بين المقبولين في الصفوف الأولية وبين المتخرجين من رياض الأطفال كبيرة للغاية، وأشار إلى نسبة الزيادة في الإلحاق بالطفولة المبكرة عن العام الماضي بلغت 50%.