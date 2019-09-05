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احتياجات الأحياء في أروقة بلدي الرياض

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استقبل رئيسُ المجلس البلدي بالرياض خالد العريدي وعضوا المجلس أحمد الشمري ونواف بن شفلوت، أهالي أحياء: الشفا وبدر والفواز والعوالي والحزم والمعيقلية والرمال، للاستماع إلى احتياجات الأهالي للخدمات البلدية وعرض مطالبهم حول الأمور المتعلقة في أحيائهم السكنية.

وأكد العريدي أن هذا البرنامج لتعميق التواصل مع الأهالي بما يخدم المواطنين والمدينة، مشيرا إلى أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على إيصال احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات البلدية والخدمية المختلفة، مستعرضاً جهود المجلس ومتابعاته في هذا الخصوص.

وعرضَ سكانُ الأحياء عددًا من مطالبهم التي تمحورت حول توفير عدد من الخدمات البلدية مثل: سفلتة الشوارع والأرصفة والإنارة والنظافة والتشجير وغيرها.


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