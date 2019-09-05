المفتي: مسابقة المؤسس للقرآن من أولويات القيادة

أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن العناية بالقرآن الكريم وخدمته بما يليق بشأنه ومكانته وإجلاله وتوقيره من أولى اهتمامات قادة هذه البلاد منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة انطلاق فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من الـ8 حتى الـ12 من الشهر الجاري. وأوضح آل الشيخ أن هذه المسابقة محط اهتمام وعناية خاصة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تقام سنوياً لتتيح المجال للشباب المسلم من مختلف دول العالم الإسلامي للمشاركة فيها، بعد أن بذلوا جهودهم في حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته ومعرفة معاني آياته وتفسيرها.

وأبان أن إقامة مثل هذه المسابقة فيه تشجيع لشباب الأمة لبذل عنايتهم بكتاب الله عز وجل ومعرفة آياته وتدبر معانيه، وبالتالي امتثال أوامره والتَّحلي بقيمه وفضائله من الصدق والأمانة والحلم والصبر والأناة والعفة والطهارة والنزاهة من مساوئ الأعمال ورديء الأقوال.