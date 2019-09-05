95 مليونا لمشاريع بلدية في عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت 95 مليون ريال، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح الحميدي أن العقود شملت: مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببلدية رجال ألمع بقيمة بلغت 6.999.665 ملايين ريال، مشروعا تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديتي سراة عبيدة وطريب بقيمة بلغت 17.520.870 مليون ريال، مجموعة من مشاريع الإنارة وسفلتة الطرقات في كل من الأمانة وبلديات رجال ألمع وبللحمر والواديين وطريب والحرجة والساحل بإجمالي قُدّر بنحو 44.102.087 مليون ريال.

وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب بنحو 21.750.973 مليون ريال موزعة على بلديات خميس مشيط والواديين وبللحمر ووادي بن هشبل، وشملت المشروعات إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية واستكمال توسعة طرق الصوح بأحد رفيدة بقيمة بلغت 3.153.343 ملايين ريال.

فيما كلف مشروع دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي لتطوير إجراءات العمل ومنظومة المسؤوليات والصلاحيات بأبها نحو 1.744.998 مليون ريال.

وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.