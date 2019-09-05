دعوة حفاظ مصر للمشاركة

ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، حفظة القرآن الكريم في مصر للمشاركة في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار إلى أن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في المسابقة، سائلا الله التوفيق والسداد للمشاركين.
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