لقاءات محمد بن عبدالعزيز تعزز حراك جازان التنموي

ويحرص الأمير محمد بن عبدالعزيز على متابعة التفاصيل، ومواكبة الأحداث، والالتقاء بالمواطنين والمسؤولين، في ظل اهتمام وتوجيهات أمير المنطقة التي تواكب الحراك التنموي الكبير، والنجاحات المتتالية التي أسهمت في خلق التنافس بين الجهات الحكومية، والتسابق في بناء جازان إنسانا ومكانا، والمساهمة في تقديم المناسبات والفعاليات، وتنفيذ الملتقيات.
ويرسم أمير جازان بالإنابة خطط التطوير عند التقائه بالمسؤولين، حيث شهدت إمارة المنطقة، مؤخرا، لقاءات واستقبالات مختلفة، اطلع خلالها على تقارير الجهات، والجهود المبذولة من قبل العاملين، والاستماع إلى شرح مفصل عن البرامج والأنشطة والمبادرات والخطط المنفذة، مطالبا بمضاعفة الجهود، والعمل على بذل المزيد، للإسهام في رقي وتطور المنطقة.
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