جولة للطلاب تختتم أسبوع التهيئة بجامعة نجران

اختتمت أمس فعاليات أسبوع التهيئة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران بعد 3 أيام على التوالي.

وانطلق البرنامج برعاية مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وأُسدل الستار على فعالياته بجولة تعريفية للطلبة على مبنى وأقسام ومعامل العمادة، برفقة أعضاء هيئة التدريس، وذلك في شطري العمادة للبنين والبنات.

التقنية في خدمة العلم

اقتصرت فعاليات اليوم الأخير على محاضرتين ولقاء مفتوح وتجربة من الميدان لأحد طلبة الطب بالجامعة من أجل لفت انتباه الطلبة لتجارب الناجحة داخل أروقة الجامعة ليحتذى بها مستقبلاً. وبدأت الفعاليات بمحاضرة تقنية لمشرف وحدة التعلم الإلكتروني أحمد محمد سيد، فند فيها الطرق المناسبة لتعامل الطلبة من البرامج التقنية التعليمية التي تعتمدها الجامعة على منصاتها التعليمية بما في ذلك نظام Blackboard والبرامج المساندة الأخرى من أجل تسهيل عملية التواصل والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة للوصول للهدف المنشود.

برامج إرشادية

لفت أستاذ علم النفس المشارك بكلية التربية الدكتور محمد السيد عبدالفتاح، خلال المحاضرة المخصصة لوحدة الإرشاد الأكاديمي المركزية، إلى أن الاستعداد النفسي والذهني من السبل الكفيلة بإيضاح الرؤية وتسهيل تحديد المسار للطالب خلال السنة الأولى التي حتماً ستكون الانطلاقة الحقيقية للطالب حتى ختام مرحلته الدراسية بالجامعة. وأشار إلى أن لدى الوحدة العديد من البرامج الإرشادية الموجه لمصلحة الطالب التي تمكن الطالب من تجاوز العقبات الدراسية أو النفسية التي قد تواجهه.