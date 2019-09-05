18 مليون مركبة عبرت مداخل المدن في أغسطس

سجلت معدلات الحركة المرورية لمداخل مدن المملكة الرئيسة لشهر أغسطس 2019، عبور أكثر من 18 مليون مركبة من المنافذ البرية، حيث رصدت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل مرور 2.7 مليون مركبة على منافذ العاصمة الرياض بمعدل 88 ألف مركبة يوميا، بمتوسط سرعة بلغ 104 كيلومترات في الساعة، فيما شهدت مداخل الدمام مرور 1.5 مليون مركبة بمعدل 48 ألف مركبة يوميا بمتوسط سرعة بلغ 101 كيلومتر في الساعة.

الحركة المرورية في عدد من المناطق

- جدة «الأعلى»

5.2 ملايين مركبة

167 ألف مركبة يوميا

- مكة المكرمة

5 ملايين

161 ألفا يوميا

- المدينة المنورة

1.3 مليون

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42 ألفا يوميا

- القصيم

1.3 مليون

41 ألفا يوميا

- الحدود الشمالية

444 ألفا

- الباحة

1.1 مليون

35 ألفا يوميا