18 مليون مركبة عبرت مداخل المدن في أغسطس

الحركة المرورية في عدد من المناطق
- جدة «الأعلى»
5.2 ملايين مركبة
167 ألف مركبة يوميا
- مكة المكرمة
5 ملايين
161 ألفا يوميا
- المدينة المنورة
1.3 مليون
42 ألفا يوميا
- القصيم
1.3 مليون
41 ألفا يوميا
- الحدود الشمالية
444 ألفا
- الباحة
1.1 مليون
35 ألفا يوميا
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