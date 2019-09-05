تدشين مدارس الطفولة المبكرة بعنيزة

دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس، مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمدرسة الخامسة والثلاثين، بحضور مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، ووكيل المحافظة سعد السليم، ورئيس لجنة أهالي عنيزة الشيخ محمد القاضي، وعدد من مسؤولي المحافظة والقيادات التعليمية.

واستمع محافظ عنيزة خلال الزيارة، إلى شرح من مدير تعليم عنيزة عن احتضان محافظة عنيزة لثماني مدارس للطفولة المبكرة، مما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، مما ساهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات، كما اطلع على مرافق المدرسة والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.