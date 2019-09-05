تدشين مدارس الطفولة المبكرة بعنيزة

واستمع محافظ عنيزة خلال الزيارة، إلى شرح من مدير تعليم عنيزة عن احتضان محافظة عنيزة لثماني مدارس للطفولة المبكرة، مما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، مما ساهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات، كما اطلع على مرافق المدرسة والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.
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