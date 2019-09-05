السعودية اليوم / محافظ البكيرية يدشن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة



البكيرية 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة أمس مشروع مرحلة الطفولة المبكرة بمدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الأولى للطفولة المبكرة بالمحافظة، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح، والمساعد للشؤون التعليمية محمد بن علي القضيبي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ومديري الإدارات والأقسام وعدد من أولياء الأمور .

وأوضح الدكتور الراجح أنَّ وزارة التعليم تسعى لتحقيق تحسين نواتج التعلم من خلال استيعاب جميع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تطوير مرحلة رياض الأطفال، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال العمل على تهيئة البيئة المدرسية بمرافقها بحيث أصبحت جاهزة والتي روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والعمرية والعلمية بحيث تكون عملية وجاذبة.

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