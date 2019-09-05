السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يقيم حفل عشاء تكريمًا للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد



القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم حفل عشاء تكريمًا لمعالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، الذي يزور مصر حاليًا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال.

حضر الحفل الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي السعودي الوفد المرافق لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والملاحق ومديرو المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة.

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