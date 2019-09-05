السعودية اليوم / محافظ عنيزة يدشن مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة



عنيزة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أمس، مدارس الطفولة المبكرة بالمحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها للمدرسة الـ 35، بحضور مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح .

واستمع محافظ عنيزة خلال الزيارة، لشرح من مدير تعليم عنيزة عن احتضان محافظة عنيزة لـ 8 مدارس للطفولة المبكرة، مما أدى لزيادة فرص الالتحاق بمراحل رياض الأطفال، وكذلك الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، كما ساهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وإسناد تعليم البنين في الصفوف الأولية لمعلمات .

واطلع على مرافق المدرسة, والتقى طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، ووقف على الاستعدادات والتجهيزات المدرسية.

وأشاد محافظ عنيزة بالتجهيزات المقدمة لمدارس رياض الأطفال وكافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وبما شاهده من أدوات وطرق علمية مجهزة لتعليم الأطفال, بالإضافة إلى تميز البيئة الموفرة لهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تقدم دعما منقطع النظير لقطاع التعليم وذلك لأهميته الكبيرة للمجتمع، مقدما جزيل شكره لكافة العاملين بإدارة التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة لخدمة الميدان التعليمي.

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