سياسي / الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"



الخليل 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أكد أهمية الدور الذي تقوم به وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.

وشدد عباس على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة "الأونروا".

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23:07ت م

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