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شاهد.. صورة نادرة لتركي آل الشيخ قبل 22 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إعجاب متابعيه بعد أن نشر صورًا له من الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.
ونشر آل الشيخ عبر “تويتر” صورتين له، وعلق على الأولى قائلًا: ”صورة من أكثر من 22 سنة”.
وعلق على الثانية قائلا: ”بعد الانتهاء من الـ45 في إعدادي مع الأخ أحمد الخثعمي وكان نهائي … ذكريات”.
واختلفت ملامح تركي آل الشيخ وهو صغير عن الآن بشكل كبير، وهو ما أثار دهشة الجمهور.
وعلق أحد المغردين بقوله: “سر السعادة البراءة في هذه الصورة”.
وغرد يزيد البليهد معلقًا على الصورة بقوله: “واضح تصوير أستوديو ريما، ثلاث أرباع الشعب السعودي مصورين نفس هالصورة، والصورة الثانية حقت أستوديو زماني.. اللي خلفيتها كتب (ورق جدران طبعًا) أحلف إن عندك وحدة”.
وتفاعل أحمد العنزي مع الصورة بقوله: “إذا كان عمرك 37 والصورة قبل 22 سنة يعني عمرك بالصورة 15 سنة”.
ورد تركي آل الشيخ بقوله: “38 عمري وكنت في صوره 17 سنة… دخلت الكلية وعمري 17”.
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