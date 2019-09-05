حساب المواطن يحسم الجدل حول زيادة الدعم لهذا الشهر

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن قيمة الدعم تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد، استفسر بشأن الزيادة في قيمة الدعم المستحق لهذا الشهر حسب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحاسبة التقديرية:

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلًا بك، تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا”.

وأضاف البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (هنا).

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نتائج الأهلية:

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الاستحقاق:

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

معايير استحقاق الدعم:

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.