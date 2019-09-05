18 مليون مركبة عبرت مداخل المدن في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض عبر نحو 18 مليون مركبة مداخل مدن المملكة الرئيسة خلال أغسطس الماضي، وشهدت جدة الرقم الأعلى لعبور المركبات على مداخلها بـ5.2 ملايين مركبة، وذلك بحسب معدلات الحركة المرورية التي رصدتها وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل. جدة: 5.2 ملايين مركبة بمعدل 167 ألف مركبة يوميا مكة المكرمة: 5 ملايين مركبة Advertisements بمعدل 161 ألف مركبة يوميا الرياض: 2.7 مليون مركبة بمعدل 88 ألف مركبة يوميا المدينة المنورة 1.3 مليون مركبة بمعدل 42 ألف مركبة يوميا



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