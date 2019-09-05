، رئيس الوزراء الباكستاني يناقش المستجدات الدولية مع "الجبير" و"ابن زايد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا سبل التعاون السعودي - الإماراتي خلال زيارتهما الرسمية لباكستان

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، والوفد المرافق لهما؛ وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.

وتفصيلاً، ذكرت سفارة السعودية بدولة باكستان عبر حسابها على تويتر أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استقبل أمس الأربعاء الوزيرَين السعودي والإماراتي لدى وصولهما لجمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية.

وخلال الزيارة بحث الوزير السعودي عادل الجبير مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد سبل التعاون بين البلدين، وذلك بحضور السفير السعودي لدى دولة باكستان نواف بن سعيد المالكي.

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