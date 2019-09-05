، مع ختام الجولة الثالثة من دوري الأولى .. القادسية يتصدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - اُختتمت أمس الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث أسفرت النتائج عن فوز الطائي على النهضة بهدفين دون رد وتعادل الكوكب والجيل بهدفين لكل منهما وفوز التقدم على الأنصار بثلاثة أهداف دون رد وفوز العين على حطين بهدفين مقابل هدف وتعادل أحد مع جدة بهدف لكل منهما.

وبذلك يتصدر القادسية ترتيب الدوري بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن الكوكب الثاني والعين الثالث ورابعًا الطائي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الباطن الخامس وسادسًا الثقبة بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن الخليج والجيل السابع والثامن والشعلة التاسع بـ4 نقاط وحطين العاشر بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن كل من نجران الحادي عشر والتقدم الثاني عشر والأنصار الثالث عشر والنهضة الرابع عشر والبكيرية الخامس عشر برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن كل من النجوم السادس عشر والجبلين السابع عشر وأحد الثامن عشر وجدة التاسع عشر والمجزّل في الأخير بنقطة واحدة.