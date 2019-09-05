، محافظ الطائف يتقدم جموع المصلين على جثمان شهيد الواجب "الأحمري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه عبروا عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف بالحد الجنوبي

تقدمَ محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، عددًا من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين اليوم الأربعاء، في أداء صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي فايز بن محمد سعيد الأحمري بجامع العباس، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وتفصيلاً، نقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

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