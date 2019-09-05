

القاهرة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

استقبل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم معالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، اللذين يزوران مصر حاليا للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، الذي تستضيفه مشيخة الأزهر.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عن تقديره لفضيلة شيخ الأزهر لرعايته ودعمه الدائم لأنشطة الفريق الاستشاري لاستئصال شلل الأطفال، مشيدًا بدور الأزهر في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة، بما يعود بالخير على الإنسانية كافة.

من جانبه أكد فضيلة شيخ الأزهر خلال اللقاء أن الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال من أجل إنقاذ أطفال أفريقيا وآسيا من مرض شلل الأطفال هو عمل إنساني نبيل.

وأبدى استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق الاستشاري من أجل مضاعفة الجهود المبذولة للقضاء على مرض شلل الأطفال.

// انتهى //

00:15ت م

0265





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شيخ الأزهر يستقبل الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.