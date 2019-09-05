السعودية اليوم / مغادرة أولى رحلات مبادرة "إياب"‬ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

غادرت اليوم أولى رحلات مبادرة "إياب" عبر جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, والتي تشارك فيها المديرية العامة للجوازات بهدف تسهيل إجراءات سفر مغادرة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة آلياً.

وأوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري أنه تزامناً مع تدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، حرصت جوازات المنطقة بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وبتقنيات متطورة, حيث تم تفعيل نظام الحج على أجهزة "بنان" والتي تهدف لتطبيق تسديد خروج الحجاج كمرحلة أولى خلال حجَّ هذا العام ١٤٤٠هـ والذي يركز على المرونة والسرعة لمغادرة ضيوف الرحمن.

من جانبه أكد مدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المكلف العميد فواز بن قالط الفقير أنه تم تجهيز الصالات بمنصات الاستقبال الحديثة المزودة بأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة "بنان" وكذلك الحقائب المتنقلة.

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23:51ت م

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