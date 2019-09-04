السعودية | الأمير عبدالعزيز الفيصل: الرياضة وسيلة تواصل ورسالة محبّة من المملكة للعالم

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة وسيلة تواصل مع العالم أجمع ورسالة محبّة من المملكة للعالم، وخطوة أخرى في سبيل توجّه السعودية لاستقبال العالم في أرضها الخيّرة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في حي الطريف التاريخي بالدرعية للكشف عن تفاصيل نزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ( نزال الدرعية التاريخي )، الذي سيجمع بين الملاكمين “آندي رويز جونيور” و”أنتوني جوشوا”يوم 7 ديسمبر المقبل في الدرعية .

وأوضح سموه أنهم سيعلنون قريباً عن البرنامج الكامل لموسم الدرعية الذي يندرج ⁧‫نزال الدرعية التاريخي‬⁩ من ضمن فعالياته، مؤكداً ثقته أن ما تم تحضيره للموسم سينال إعجاب الجميع ويحفزهم على الحضور ومشاركتنا هذه اللحظات الجميلة والفريدة في السعودية.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل: “نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بهذه الفعاليات وأن يفخر بالرؤية الطموحة للمملكة وبالجهود التي تقوم بها الهيئات المختلفة ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة، متمنياً التوفيق للجميع. وكان المؤتمر قد انطلق بالسلام الملكي ثم عرض فلم وثائقي عّن تاريخ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتخلل المؤتمر كلمتان للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية والمدير التنفيذي للشركة المنظمة أيدي هيرن الذي أكد سعادتهم الكبيرة باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة النزال التاريخي، الذي يعد من أهم الأحداث الرياضية حالياً، فيما أكد الملاكم الإنجليزي أنتوني جوشوا خلال المؤتمر سعيه لاستعادة لقبه خلال النزال الذي توقع له أن يكون أمسية جميلة، معبراً عن فخره بما حققه من بطولات خلال الفترة الماضية وقال: “حققت الفوز في 23 نزالاً من أصل 24 في مختلف الدول، وأتطلع لتحقيق اللقب العالمي من أرض المملكة ، بعد أن حققت العديد من البطولات في عدد من الدول .

بدوره أوضح الملاكم المكسيكي آندي رويز جونيور أن المتعة ستكون حاضرة يوم 7 ديسمبر المقبل خلال النزال العالمي ، مبيناً أنه يواصل تدريباته بقوة ليحافظ على لقبه، كونه سيكتب تاريخاً مميزاً في حال التتويج باللقب للمرة الثانية ، مؤكداً أن الأفضل سيحقق الفوز .