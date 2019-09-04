السعودية | وزير العمل يُكرم كشافة مؤسسة ” إخاء ” المشاركين في خدمة الحجاج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:00 مساءً, 4 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض كرم معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم أعضاء الوحدة الكشفية بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المُشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ، بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سلمان الفهد.

وأكد معالي الوزير خلال التكريم الذي حضره مسؤولو المؤسسة على أهمية مثل تلك المشاركة في تحقيق رؤية المؤسسة بتمكين الأيتام ودعم استقرارهم وجودة حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج تنموية مع الجهات ذات الاختصاص في بيئة محفزة تضمن الابتكار والتميز.

من جهته أثنى نائب رئيس جمعية الكشافة خلال التكريم على مشاركة الوحدة الكشفية بمعسكرات الخدمة العامة من خلال مساندة وزارة الصحة، مؤكداً على أهمية مثل تلك المشاركات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام، والارتقاء بالجانب الاجتماعي لهم .

وجرى في ختام التكريم تبادل الهدايا التذكارية بين المؤسسة وجمعية الكشافة .

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